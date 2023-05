Dank einer Werbekampagne der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) könnte bald eine Welle Touristen aus der Hauptstadt in der Pfalz schwappen. Die BVG sind für ihre frechen Werbekampagnen bekannt. Dabei nehmen sie sich gerne auch selbst auf die Schippe. Als beispielsweise Ex-Beatle Ringo Starr ein Konzert in der Hauptstadt spielte, freute sich das Berliner Verkehrsunternehmen auf ihren Werbetafeln, dass endlich jemand in der Stadt sei, „der noch schlechter den Takt halten kann“. Auch zum Anfang Mai gestarteten Deutschlandticket hat der Betrieb mit den markanten gelben U-Bahnen und Bussen eine Werbekampagne hochgezogen. Dabei kommt auch die Pfalz vor und nicht mal schlecht weg: „Pfalz du noch keine Urlaubspläne hast“, heißt es da vor Weinreben, idyllischem Dörfchen und der Mosel. Einen kleinen Streit gab’s dagegen zwischen BVG und dem Stuttgarter Verkehrsverbund VVS. „Liebe Schwaben, ihr könnt günschtig nach Hause fahren“, titelte die BVG. Antwort der Stuttgarter: „Jetzt gangad m’r denne Berliner mal so richtig auf d’Nerva.“ Ob VRN oder RNV auch für Reisen nach Berlin wirbt? Unser Vorschlag: „Schnupper die Berliner Luft!“