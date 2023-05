Dank einer Werbekampagne der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) könnte bald eine Welle Touristen aus der Hauptstadt in der Pfalz schwappen. Die BVG sind für ihre frechen Werbekampagnen bekannt. Als zum Beispiel der frühere US-Präsident Obama in der Hauptstadt war, wollte ihn die BVG für eine Stadtrundfahrt abholen.

Auch zum Anfang Mai gestarteten Deutschlandticket hat der Betrieb mit den markanten gelben U-Bahnen und Bussen eine Kampagne hochgezogen. Darin werben die Verkehrsbetriebe für Kurztrips in die Bundesländer. Für die Fahrt nach Rheinland-Pfalz hat es die Pfalz zumindest ins Wortspiel „Pfalz du noch keine Urlaubspläne hast“, geschafft. Die malerische Kulisse im Hintergrund zeigt allerdings die Mosel. „Pfalz“ ihr also in der Gegend sein solltet, ein Abstecher aufs Hambacher Schloss oder eine Wanderung im Pfälzerwald lohnt sich auch, liebe Berliner.

Auf jeden Fall hat es Rheinland-Pfalz bedeutend besser erwischt als Baden-Würrttemberg. Zwischen BVG und dem Stuttgarter Verkehrsverbund VVS gab’s eine kleine Kabbelei mit Augenzwinkern: „Liebe Schwaben, ihr könnt günschtig nach Hause fahren“, titelte die BVG. Antwort der Stuttgarter: „Jetzt gangad m“r denne Berliner mal so richtig auf d“Nerva.“ Ob auch der VRN auf das Berliner Plakat antwortet? Unser Vorschlag: „Hauptstädter trinken unseren Wein, schnupper du die Berliner Luft!“