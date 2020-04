In der Corona-Krise haben Kinos geschlossen. Eine neue Möglichkeit bieten Autokinos. Auch in der Pfalz sind bereits einige Kino-Betreiber aktiv geworden oder stecken noch in den Planungen.

Pirmasens

In Pirmasens soll es bereits an diesem Wochenende ein Autokino auf dem Meßplatz geben. Geplant sind zunächst fünf Vorstellungen. (Mehr zum Thema lesen Sie hier)

Haßloch

Auch in Haßloch sind die Planungen bereits abgeschlossen. Los soll es am Samstag gehen – auf dem Parkplatz des coronabedingt geschlossenen Holiday Parks.

Grünstadt

In Grünstadt haben die Geschäftsführer der seit vielen Wochen geschlossenen Filmwelt, Oliver Lebert und Alexander Cyron, ebenfalls den Entschluss gefasst, ein Autokino auf die Beine zu stellen. Geplant ist der Start für die zweite Mai-Woche.

Neustadt

Auch in Neustadt gibt es nach Angaben von Roxy-Kino-Chef Michael Kaltenegger Pläne. An den Start gehen soll das Projekt im Mai – der erste Film, der gezeigt werden soll, steht bereits fest.

Frankenthal

In Frankenthal haben Kinochef Christian Kaltenegger und Jürgen Maring von der Agentur Eventfritze ein Konzept für ein Autokino ausgearbeitet. Wenn die Stadt zustimmt, könnte ein entsprechendes Angebot bereits Anfang Mai an den Start gehen. (Mehr zu den Plänen in Frankenthal lesen Sie hier)

Mannheim

Auch in der Region um die Pfalz gibt es Pläne, so etwa in Mannheim. Dort könnten sogar zwei Autokinos entstehen.

Bei der Medienanstalt Rheinland-Pfalz seien nach Angaben von Direktor Marc Jan Eumann in den vergangenen Tagen eine Reihe von Anfragen zur Veranstaltung eines Autokinos eingegangen.