Der Untersuchungsausschuss „Flutkatastrophe“ des rheinland-pfälzischen Landtags will am Freitag klären, wo der damalige Landrat des Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler, während der Flutnacht war. Eine wichtige Zeugin wird krankheitsbedingt aber nicht aussagen. Es handelt sich um ein Mitglied der CDU-Fraktion im Kreistag Bad Neuenahr-Ahrweiler, die laut staatsanwaltschaftlichen Unterlagen eine romantische Beziehung zu Pföhler haben soll. Der Vorsitzende des U-Ausschusses, Martin Haller (SPD), sagte vor Beginn der öffentlichen Sitzung, die Zeugin sei nun für die Sitzung am 15. Juli geladen. Pföhler selbst ist für 18 Uhr geladen, es wird davon ausgegangen, dass er von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch macht, ebenso seine Ehefrau, die am Vormittag kommen soll.

Gegen Pföhler ermittelt die Staatsanwaltschaft Koblenz wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung durch Unterlassen und der fahrlässigen Körperverletzung durch Unterlassen. Bei der Flutkatastrophe vom 14. auf den 15. Juli 2021 sind im Ahrtal 134 Menschen ums Leben gekommen, 766 wurden verletzt.