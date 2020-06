Der pfälzische Bezirkstag hat am Freitag in Neustadt einstimmig den mit dem Land ausgehandelten Haushalts-Kompromiss gebilligt. Danach muss der Bezirksverband keine Rückstellungen mehr für Pensionen und Beihilfen für Mitarbeiter der Lufa in Speyer, des Hofgutes Neumühle in Münchweiler/Alsenz, des Pfalzinstitutes für Hören und Kommunikation in Frankenthal sowie für Teile der Meisterschule für Handwerker in Kaiserslautern bilden. Bisher mussten dafür 4,2 Millionen Euro im Haushalt verbucht werden. Außerdem erhält der Verband vom Land im laufenden Jahr einen Nachschlag von 600.000 Euro, um tarifliche Einkommenssteigerungen abdecken zu können. Und schließlich wird der Verband auch 2021 zusätzliche 600.000 Euro erhalten.

Bei Abschreibungen muss Bezirksverband nachgeben

Im Gegenzug fordert der Bezirksverband nicht mehr, dass das Land auch für die Abschreibungen für die genannten Einrichtungen geradesteht. Dies entspricht in diesem Jahr einer Größenordnung von rund 1,8 Millionen Euro.