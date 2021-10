„Wir konnten heute alle nur gewinnen. Ich bin glücklich. Ich bin zufrieden. Und es ist eine gute Entscheidung getroffen worden. Also: Alles gut“: Mit diesen Worten kommentierte Laura Wessa (27) aus Bockenheim am Freitagabend ihre Wahl zur Pfälzischen Weinprinzessin. Den Titel der Weinkönigin ergatterte Sophia Hanke aus Rödersheim-Gronau. Direkt nach der Wahl im Neustadter Saalbau umzingelten Freunde, Familienmitglieder und die Jungs von der Bockenheimer Burschenschaft in Frack und mit Zylinder die frischgebackene Prinzessin. Bei der Wahlveranstaltung sei sie zunächst nervös gewesen, aber der Blick in den Fanblock habe die Anspannung gelöst, erzählte Wessa.