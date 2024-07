So lautet der offizielle neue Titel für das Amt der Weinkönigin. Um diesen werden Reuther sowie Lara Karr aus Weisenheim am Berg (Kreis Bad Dürkheim) und Denise Stripf aus Bad Dürkheim im Oktober im Neustadter Saalbau wetteifern.

Für die Wahl zum Ortsbürgermeister wollte sich in Forst (Kreis Bad Dürkheim) niemand aufstellen. Dafür kommt dort mit Manuel Reuther nun der erste Mann her, der Pfälzische Weinhoheit werden möchte. Oder besser gesagt: PfalzWeinBotschafter.

