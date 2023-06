Neustadt. Drei Kandidatinnen bewerben sich um das Amt der 85. Pfälzischen Weinkönigin. Fest steht: Alle drei werden nach der Krönung als Königin und Prinzessinnen die Pfalz und den Pfälzer Wein präsentieren.

Laura Götze aus Weyher, Hanna Spies aus Altdorf (beide Kreis Südliche Weinstraße) und Charlotte Weihl aus Gönnheim (Kreis Bad Dürkheim) treten bei der Krönungsveranstaltung am 6. Oktober an, um die Nachfolge der amtierenden Hoheit Lea Baßler und ihrer Prinzessinnen Sandra Eder und Lea Lechner anzutreten. Laut dem Veranstalter Pfalzwein e. V. werden die angehenden Weinbotschafterinnen auf der Bühne des Neustadter Saalbaus ihr Weinwissen und ihr Kommunikationstalent unter Beweis stellen – auch eine Blindprobe gehört dazu. Die Fachbefragung der Kandidatinnen wird nach der Premiere im vergangenen Jahr wieder öffentlich vor großem Publikum stattfinden.

Der Wahlabend startet am Freitag, 6. Oktober, um 19 Uhr. Tickets zum Preis von 49 Euro gibt es bei der Tourist-Information Neustadt unter der Telefonnummer 06321 26856 oder per E-Mail an kerstin.ehrich@neustadt.eu. Im Ticketpreis enthalten ist unter anderem auch der Eintritt zur After-Show-Party.