Beim internationalen Leichtathletikmeeting in Luzern, wo es heftig regnete, gab es am Dienstagabend zwei Siege von pfälzischen Werferinnen: Europameisterin Christin Hussong (27, LAZ Zweibrücken) warf den Speer auf 64,02 Meter und siegte zum vierten Mal in Luzern, die deutsche Meisterin Samantha Borutta (20) aus Mutterstadt schleuderte im Trikot von Bayer 04 Leverkusen den Hammer auf 69,38 Meter. Der Stabhochspringerin Lisa Ryzih (32, ABC Ludwigshafen) misslang ihr Saisoneinstieg. Sie riss ihre Anfangshöhe von 4,21 Meter dreimal. Ricarda Lobe aus Landau (27) lief im Trikot der MTG Mannheim über die 100-m-Hürden 13,40 Sekunden und blieb damit unter ihren eigenen Erwartungen. Während Hussong ihr Olympiaticket sicher in der Tasche hatte, kämpften am Dienstag Borutta, Ryzih und Lobe um ihre letzte Chance. Aufgrund ihrer Weltranglistenplatzierung könnten sie in Tokio starten, nun muss der Deutsche Leichtathletik-Verband vorschlagen und der Deutsche Olympische Sportbund nominieren.