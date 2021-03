Seit Montag sind die Bibliotheken des Landesbibliothekszentrums (LBZ) in Koblenz, Speyer und Zweibrücken wieder offen. Allerdings gelten in den Gebäuden dieselben strengen Hygieneregeln wie vor dem Lockdown im Dezember 2020. Dazu kommt eine verschärfte Maskenpflicht gemäß den Vorgaben ab dem 25. Januar 2021.Es gibt einen internen Stufenplan, um jeweils auf wechselnde Rahmenbedingungen reagieren zu können. Bei einer Inzidenz unter 50 stehen die Rheinische Landesbibliothek (RLB) in Koblenz, die Pfälzische Landesbibliothek (PLB) in Speyer und Bibliotheca Bipontina in Zweibrücken dem Publikum offen. Auch ein Arbeiten vor Ort ist möglich. Bei einer längeren Inzidenz über 50 gibt es wieder den Abholservice. „Wer den Arbeitsort dann weiter nutzen will, muss zuvor einen Termin ausmachen. Bei einer Inzidenz über 100 streichen wir das Arbeitsangebot vor Ort und bieten den Abholservice zu eingeschränkten Zeiten an“, erläutert die Leiterin des Bibliothekszentrums Annette Gerlach.

Öffnungszeiten der Pfälzischen Landesbibliothek Speyer sind Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr und Samstag 9 bis 12 Uhr. Es findet eine Zugangskontrolle statt, um die Nutzung des Arbeitsorts Bibliothek zu regeln. Es gilt ein generelles Betretungsverbot für alle Personen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer mit dem Corona-Virus infizierten Person hatten, sich selbst in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten haben, oder die typischen Symptome einer Corona-Infektion aufweisen. Weitere Informationen unter http://www.lbz.rlp.de, Kontakt: mailto: info.plb@lbz-rlp.de.