Das wird dem armen Rindvieh sicher nicht gerecht. Als eines der bedeutendsten Nutztiere der Menschheit über Jahrtausende hat es sich in vielen Orten nur noch als Schimpfwort oder als Teil von abwertenden Redensarten erhalten. Wir sagen nur: „Dummi Kuh!“, „Rindvieh!“, „Bleeder Ochs!“ Oder: „Der guckt wie die Kuh, wann’s blitzt“, „wie de Ochs vorm Scheierdoor“ oder „wie de Ochs am Berch“. Gemeint ist hier jeweils: Hier schaut jemand verdutzt oder dumm aus der Wäsche. Wir können also festhalten: Solange die Menschen Pfälzisch sprechen, werden „die dumm Kuh“, „de bleede Ochs“ und all die vielen Varianten davon im Pfälzer Sprachschatz überleben.

Das Schimpfwort „Rindskamuffel“ allerdings, nach dem wir in der jüngsten Folge gefragt hatten, steht auf der Liste der vom Aussterben bedrohten Dialektwörter. Was „Saach blooß“ in diesem Fall sehr schade findet, weil das „Rindskamuffel“ schon beim ersten Hören so viele Rätsel birgt. Was ist ein „Kamuffel“? Was ist das für eine Zusammensetzung? Und: Was ist damit überhaupt gemeint?

Zur letzten Frage sind die Zuschriften der Leserinnen und Leser relativ eindeutig: Es hat sich – wieder einmal – jemand „dabbich“ angestellt. Die schönsten Beispiele der Leser und viele Erklärungen zum „ Rindskamuffel“ gibt’s hier: Rind trifft Kamel.