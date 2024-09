Manuel Hartweg aus Rülzheim und Verena Becker aus Lemberg im Marathon sowie der Engländer Alex Mallison und Daniela Wagner aus Merzalben im Halbmarathon – das waren am Samstag die Sieger beim Pfälzerwaldmarathon mit Start und Ziel in Pirmasens. Insgesamt verzeichnete das Pfälzerwaldmarathon-Wochenende mit Firmenlauf am Freitagabend und Schülerlauf am Samstag über 3500 Teilnehmer.

