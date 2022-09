Der Einschnitt ist hart: Wenn am Jahresende die Neukonzeption des Wanderwegenetzes im Pfälzerwald fertig ist, werden darin nur noch etwa die Hälfte der bisherigen Strecken zu finden sein. Das geht aus dem Zwischenbericht eines Planungsbüros hervor, der am Freitag im Biosphärenausschuss des Bezirksverbandes Pfalz in Lambrecht (Kreis Bad Dürkheim) vorgestellt wurde. So fallen allein beim Pfälzerwaldverein (PWV) rund 1500 Kilometer der bisherige Wanderstrecken weg, die Anzahl der PWV-Routen soll von 39 auf 19 reduziert werden. Theo Wieder (CDU), Vorsitzender des Bezirkstages, verteidigte die Überarbeitung und Straffung des bestehenden Wegenetzes: Im Wettbewerb mit anderen Ferienregionen sei Einheitlichkeit das Maß aller Dinge. Zudem ermögliche die Ausdünnung des Netzes, dieses durch neue Streckenführungen attraktiver zu machen. Dadurch würde auch der Unterhalt der Wege erleichtert.

Lesen Sie hier mehr ...