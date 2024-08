Die Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye aus Bellheim konnte ihre Qualifikation erfolgreich bestreiten und ist mit einer Weite von 19.24 Metern ins Finale eingezogen. Ihr erster Wurf reichte mit 18.01 Metern noch nicht für die direkte Qualifikation, denn die geforderte Weite lag bei 19.15. Der zweite Versuch flog nur 17.72 Meter weit. So kam es auf den dritten Versuch an: 19.24 Meter warf Ogunleye und sicherte damit die direkte Qualifikation. Die 25-Jährige trainiert beim MTG Mannheim, auf der Weltrangliste steht sie auf Platz acht. Mit ihr gingen noch Alina Kenzel und Katharina Maisch an den Start. Maisch scheiterte mit einer Weite von 17.86, Kenzel zog als Elfte und einer Weite von 18.16 Metern als eine der besten Zwölf ins Finale ein.