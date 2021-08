Um die Reparatur der kommunalen Infrastruktur in den rheinland-pfälzischen Flut-Gebieten soll sich eine „Wiederaufbau-Organisation“ des Landes kümmern, in der Fachleute aus verschiedenen Ministerien zusammenarbeiten und an deren Spitze eine Pfälzerin steht: Einem Ministerratsbeschluss zufolge übernimmt die Innen-Staatssekretärin Nicole Steingaß (SPD) aus Grünstadt (Kreis Bad Dürkheim) diese Aufgabe. Das hat die Regierung am Freitag mitgeteilt. Außerdem gibt es demnach jetzt auch einen „Vor-Ort-Beauftragten“ des Landes, der Kontakt mit den betroffenen Kommunen halten soll: der frühere Innen-Staatssekretär Günter Kern (SPD).