Bäcker Görtz: Familie verkauft Löwenanteil

Die Ludwigshafener Bäcker Görtz GmbH, bisher ein reiner Familienbetrieb, bekommt einen neuen Mehrheitseigner. Die Familie des regionalen Marktführers mit rund 200 Filialen in der Metropolregion Rhein-Neckar hält nur noch Minderheitsanteile. Zum Artikel

Ausverkauf oder kluger Schachzug? Peter Görtz über die Zukunft seiner Bäckerei

Vor einer Woche hat Bäcker Görtz eine „strategische Partnerschaft“ mit dem norwegischen Unternehmen FSN Capital angekündigt. Jetzt steht fest: Die Familie hält dann nur noch 30 Prozent der Firmenanteile. Geschäftsführer Peter Görtz hat Steffen Gierescher erklärt, warum er diesen Weg eingeschlagen hat. Zum Artikel

Roger Lewentz: Dreyers mächtiger Minister

Die Opposition will dem Innenminister Versäumnisse im Ahrtal nachweisen. Doch Angriffe und Rücktrittsforderungen hat der SPD-Politiker immer an sich abprallen lassen. Unsere Mainz-Korrespondentin Karin Dauscher über einen Mann, der seit 30 Jahren an der Landespolitik mitwirkt. Zum Artikel

Warum Deutsche beim Tanken in Frankreich oft Probleme beim Bezahlen haben

Eine Tankfahrt nach Lothringen kann abenteuerlich werden. Vor allem, wenn der Tank fast leer ist, wie der Pirmasenser Norbert König leidvoll erfahren musste. Zum Artikel

Polizistenmord: Wer stand beim ersten Schuss wo?

Im Prozess wegen der Ermordung zweier Polizisten am 31. Januar bei Ulmet steht am Freitag der 16. Verhandlungstag an. Dabei geht es unter anderem um die Frage, wer wo stand, als der erste Schuss fiel. Zum Artikel

Kommentar zur Trump-Anklage: Schwierige Beweislage

Donald Trump ist angeklagt, weil er mit überhöhten Vermögensangaben betrogen haben soll. Ins Gefängnis wird ihn das nicht bringen, mutmaßt unser Amerika-Korrespondent Karl Doemens. Zum Kommentar

So heizt man sparsamer, ohne zu frieren

Zieh dich warm an oder zahl drauf: Die Heizkosten steigen stark. In den meisten Haushalten lässt sich aber noch Energie sparen. Hier sind ein paar Tipps, die garantiert keinen Komfortverlust bedeuten. Zum Artikel

Pfälzerin Sophia Hanke will auf den Thron der Deutschen Weinkönigin

Am Samstag ist der Vorentscheid für das Amt der 74. Deutschen Weinkönigin. Mit dabei ist Sophia Hanke aus Rödersheim-Gronau (Rhein-Pfalz-Kreis). Sie strebt als Quereinsteigerin das hohe Amt an und hat richtig Lust darauf. So langsam steigt die Aufregung, was am Samstag im Saalbau in Neustadt passieren wird. Zum Artikel

Vegane Weißwurst und Seitangulasch: Fleischlos auf der Wiesn

Ganze Ochsen, Hunderttausende Hendl und lange Würste: Das Münchner Oktoberfest gilt als Schlaraffenland für Fleischesser. Aber die Zeiten ändern sich und die Speisekarten auch. Die bayerische Prominenz reagiert unterschiedlich auf die neuen Angebote. Zum Artikel

Auf Tour mit den Pfalzbikern: Wann sich ein E-Mountainbike besser eignet

Ist ein E-Mountainbike oder doch lieber ein Fahrrad ohne Motor die richtige Wahl für eine Tour im Wald? Diese Frage stellen sich immer mehr Radler. Wir waren mit den Pfalzbikern unterwegs und haben nachgehört. Zum Artikel