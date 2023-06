Eine Woche nach ihren drei Medaillen bei den deutschen Bahnrad-Meisterschaften ist Magdalena Leis (RSC Linden) in Offenburg- Fessenbach deutsche Straßen-Meisterin der U17 geworden. Die 15-Jährige, die in Trippstadt lebt und in die 10. Klasse des Heinrich-Heine-Gymnasiums in Kaiserslautern geht, gewann im Spurt einer siebenköpfigen Gruppe, und das nach einem Defekt und einem Sturz. „Ich wusste nicht, wie meine Beine sind, und die Hitze ist auch nicht mein Wetter, insofern kam der Sieg überraschend, weil ich auch nicht die Sprinterin bin. Es war sehr hart, aber ich bin sehr glücklich“, sagte Leis. Trainiert wird sie von Josef Schüller (Kaiserslautern).