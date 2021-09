Wenn am kommenden Freitag, 24. September (20.15 Uhr), im Neustadter Saalbau die 73. Deutsche Weinkönigin gewählt wird, kann die Krone auch die Pfalz gehen. Im Vorentscheid in Neustadt hat sich am Samstag für das Finale auch die Pfälzische Weinkönigin qualifiziert. Saskia Teucke (26) aus Weisenheim am Sand gehört neben Valerie Louise Gorgus (Rheingau), Henrike Marie Heinicke (Württemberg), Marie Jostock (Mosel), Sina Erdrich (Baden) und Linda Trarbach (Ahr) zu den sechs Bewerberinnen, die die Nachfolge von Eva Lanzerath (Ahr) antreten wollen. Die aus Walporzheim stammende Studentin von der Ahr ist am Samstag mit großem und herzlichen Applaus im Saalbau empfangen worden. Die Ernte habe in der Heimat begonnen, berichtete sie und meinte rückblickend auf die große Unterstützung für die Ahr nach der Flutkatastrophe: „Ein dickes, fettes Dankeschön an Deutschland.“