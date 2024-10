Yesimi Ogunleye ist zur Sportlerin des Jahres beim Sport Award Rhein-Neckar gewählt worden. Die aus dem südpfälzischen Bellheim stammende Leichtathletin hat von einer Jury – bestehend aus Sportjournalisten aus der Metropolregion Rhein-Neckar – die meisten Stimmen auf sich vereint. Die 26-Jährige wurde am 9. August Olympiasiegerin im Kugelstoßen, Vize-Weltmeisterin in der Halle und holte bei der Europameisterschaft Bronze. Ogunleye bekam die Auszeichnung am Montagabend im Mannheimer Rosengarten überreicht. Sie setzte sich gegen Weitspringerin Malaika Mihambo und Triathletin Laura Philipp durch. Mihambo wurde Zweite bei den Olympischen Sommerspielen in Paris sowie Europameisterin 2024, Philipp Dritte beim Iron Man auf Hawaii.

Der Sport Award wird seit 2010 alle zwei Jahre in neun Kategorien verliehen.

Die Gewinner

Top-Sportler: Max Lemke, unter anderem Doppel-Olympiasieger 2024 im Kanu K4 und K2, Weltmeister 2023.

Top-Trainer: Iris Manke-Reimers, seit zehn Jahren Trainerin von Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye, zuvor von Shanice Craft.

Top-Sportlerin: Yemisi Ogunleye, 2024 Vize-Weltmeisterin in der Halle, EM-Bronze und Olympia-Gold im Kugelstoßen.

Top-Talent: Max Moerstedt, 2024 mit der U19 der TSG Hoffenheim Deutscher Fußball-Meister und Pokalsieger sowie

2023 U17 Europa- und Weltmeister.

Top-Mannschaft: Mannheimer Hockeyclub Herren, unter anderem Deutscher Meister Halle und Feld 2024.

Top-Vorbild Ehrenamt: Jürgen Koessler (TSV Schönau 1890 e.V.). Er ist seit mehr als 30 Jahren aktiv als Übungsleiter, aktuell bei sieben Gruppen an vier Tagen pro Woche. Organisiert Wettkämpfe, akquiriert immer eine Vielzahl an Helfer.

Top-Vorbild Verein: JSV Speyer mit seinem vielfältigen Angebot für Menschen mit geistiger Behinderung in den unterschiedlichen Altersgruppen, vom Schnupperangebot ins reguläre Vereinsangebot.

Lifetime Award: Peter Hofmann. Er ist seit 1982 Vorstand Reiter-Verein Mannheim und verantwortlich für die Maimarkt-Turniere, Deutschen Meisterschaften, Bundeschampionate und Europameisterschaften im Springreiten in Mannheim.

Publikumsliebling: Tara Schmitz (MadDogs Mannheim, Eishockey-Nationalspielerin).