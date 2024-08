Christin Hussong aus Zweibrücken hat die geforderte Weite in der Qualifikation von 62 Metern nicht werfen können und konnte sich damit nicht fürs Finale qualifizieren. Im ersten Versuch warf sie 57 Meter, im zweiten 56. Alles kam also auf den dritten Versuch an, der mit fast 60 Metern ebenfalls unter der geforderten Weite lag. Sie musste unter die ersten zwölf Athletinnen kommen, um im Finale antreten zu können. Mit Ende der Gruppe A lag sie auf Rang sieben. Nach der Qualifikation der Gruppe B reichte es nicht für die besten Zwölf und damit einem Platz im Finale. Insgesamt landete sie auf Platz 18 von 32.