Die 46 Jahre alte gebürtige Ludwigshafenerin Dörte Schall wird für den designierten Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer (SPD) dessen bisheriges Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung übernehmen. Das hat Schweitzer am Vormittag in Mainz bekanntgeben. Die Volljuristin ist stellvertretende Vorsitzende der nordrhein-westfälischen SPD und derzeit Beigeordnete der Stadt Mönchengladbach. Dort ist sie als Stadtdirektorin Chefin des Dezernats für Recht, Soziales, Jugend, Gesundheit und Verbraucherschutz. In die Partei ist sie 1996 ein Jahr vor ihrem Abitur auf dem Ludwigshafener Geschwister-Scholl-Gymnasium eingetreten. Schall lebt in Bonn ist verheiratet und hat zwei Kinder. Studiert hat sie in Trier. Danach hat sie als Gewerkschaftssekretärin bei der IG Bergbau-Chemie-Energie gearbeitet. Schweitzer stellte sie als „Rheinland-Pfälzerin by heart“ vor. Er will Schall im Fall seiner Wahl im Landtag am 10. Juli zur Ministerin ernennen.