Ein Pfälzer hat sich in Rheinhessen kräftig danebenbenommen. Die Polizei berichtet: Der 18-Jährige aus dem Kreis Bad Dürkheim hatte am Dienstag einen Bekannten in Flörsheim-Dalsheim (Kreis Alzey-Worms) besucht und mit ihm Alkohol getrunken. Doch dann soll er ausgerastet sein: Demnach drosch in der Wohnung seines Gastgebers auf die Wände ein, bis der ihn vor die Tür setzte. Woraufhin sich der 18-Jährige mit herbeigeeilten Polizisten anlegte: Er beleidigte sie, zeigte ihnen sein Geschlechtsteil, spuckte in den Streifenwagen. Beruhigen durfte er sich dann in einer Gewahrsamszelle, ein Atemtest ergab bei ihm einen Alkoholwert von 1,35 Promille.