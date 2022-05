Wegen der Einführung des 9-Euro-Tickets werden auf verschiedenen Bahnlinien in der Pfalz die Platzkapazitäten in den Zügen aufgestockt.

Weil an Werktagen keine größeren Reserven zur Verfügung stehen, betreffen die Kapazitätserhöhungen vor allem das Wochenende. Laut dem für den regionalen Bahnverkehr zuständigen Zweckverband in Kaiserslautern sind höhere Kapazitäten unter anderem auf dem RE 1 von Mannheim über Kaiserslautern und Saarbrücken nach Trier, der RB 70 von Kaiserslautern nach Saarbrücken und den Rhein-Neckar-S-Bahn-Linien S 1 und S 2 vor allem im Abschnitt zwischen Mannheim und Neustadt geplant. Auch die Regionalbahn-Züge auf der für den Ausflugsverkehr interessanten Linie von Neustadt nach Weißenburg sollen mit Einheiten aus zwei Triebwagen fahren. In den Monaten Juni, Juli und August gibt es eine bundesweit im Nahverkehr gültige Monatskarte, die nur 9 Euro kostet.