Die Pfälzer Winzer haben bei der Bundesweinprämierung wieder hervorragend abgeschnitten. Die Rangliste der besten Wein-erzeuger führt wieder das Weingut August Ziegler in Maikammer an, gefolgt von der Dürkheimer Winzergenossenschaft Vier Jahreszeiten. Zu den besten Sekterzeugern gehört das Siebeldinger Wein- und Sektgut Wilhelmshof, das erneut auf Platz zwei landete.

Wie die erfolgreichen Teilnehmer bei dem Wettbewerb der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) abgeschnitten haben, wurde am Dienstag mitgeteilt. Von den 21 Bundesehrenpreisen gingen vier ins Anbaugebiet Pfalz: Den Bundesehrenpreis in Silber bekam das Weingut Bärenhof in Bad Dürkheim-Ungstein. Bronze erhielten folgende Weingüter: Vinification Ludwigshöhe (Edenkoben), August Ziegler (Maikammer) und die Wein- und Sektkellerei Gebrüder Anselmann (Edesheim).

Zu den „DLG Top 100 der besten Weinerzeuger“ gehören insgesamt 30 Betriebe aus der Pfalz. Unter den zehn Erstplatzierten ist neben den bereits Genannten das Weingut Darting (Bad Dürkheim), das Rang fünf erreichte. In die „Top 10 der besten Sekterzeuger“ schaffte es auch das Dürkheimer Weingut Bärenhof, Helmut Bähr & Sohn, das auf dem zehnten Platz landete. Winzer des Jahres 2021 wurden die Betreiber des Weinguts Toni Müller Helmut Müller in Koblenz-Güls an der Mosel. Sie wurden mit dem Bundesehrenpreis in Gold ausgezeichnet. Zum Sekterzeuger des Jahres wurde das Staatsweingut Karlsruhe-Durlach gekürt. Es erhielt den Bundesehrenpreis in Gold. Bei der Bundesweinprämierung 2021 lobten die Sachverständigen die hohe Qualität der angestellten Weine und Sekte. Weitere Infos sind im Internet unter www.dlg.bwp-de zu finden.