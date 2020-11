Den 2020er kann man qualitätsmäßig schon jetzt als „großen Jahrgang“ bezeichnen – darin sind sich Weinexperten einig, die am Mittwochabend Herbstbilanz zogen in einer Videokonferenz, zu der die Pfalzwein-Werbung eingeladen hatte. Bei den Erträgen habe es bei den Betrieben zwar große Unterschiede gegeben, doch insgesamt liegt die Erntemenge im Weinbaugebiet Pfalz ersten Schätzungen nach mit etwa 2,3 Millionen Hektolitern knapp über dem Mittelwert der letzten Dekade. Dieser beträgt 2,17 Millionen Hektoliter.

Die erzielte Weinmostmenge sei „genau richtig, um den Markt sowohl in der Breite als auch in der Spitze sinnvoll bedienen zu können“, meint Jürgen Oberhofer vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinpfalz (DLR) in Neustadt. Der neue Jahrgang könne somit als „nahezu perfekt in Menge und Güte“ eingestuft werden.

Dank sonnigem und trockenem Sommer- und Herbstwetter konnten sich die Pfälzer Winzer über kerngesunde Trauben und sehr hohe Mostgewichte freuen. Und die von den meisten Betrieben schon Ende September abgeschlossene Lese verlief, wie es hieß, „ruhig und ohne Hektik“. Weinfreunde können sich laut Professor Ulrich Fischer vom DLR Rheinpfalz auf sehr farbintensive und „durch reife Tannine gut strukturierte“ Rotweine sowie auf Weißweine mit „ausgeprägter Sortenaromatik und gut eingebundener Säure“ freuen.