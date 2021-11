Ein Koblenzer Winzer hat den goldenen Bundesehrenpreis des Landwirtschaftsministeriums erhalten und darf sich damit Weinerzeuger des Jahres 2021 nennen. Der Parlamentarische Staatssekretär Hans-Joachim Fuchtel (CDU) überreichte die Auszeichnung am Dienstag in Ingelheim im Anschluss an die diesjährige Bundesweinprämierung an das Mosel-Weingut Toni Müller in Koblenz-Güls.

Den Bundesehrenpreis in Silber erhielt das pfälzische Weingut Bärenhof in Bad Dürkheim. 16 Weinbaubetriebe erhielten diesen Preis in Bronze. Drei Bundesehrenpreise gingen an Sekterzeuger: das Staatsweingut Karlsruhe-Durlach in Baden (Gold), die Sekt- und Weinmanufaktur Horst Stengel in Württemberg (Silber) und das Sektgut St. Laurentius an der Mosel (Bronze).

„Die Vielfalt und die Qualität unserer deutschen Weine sind Ergebnis des großen Könnens unserer Winzerinnen und Winzer“, erklärte Weinbauministerin Julia Klöckner (CDU). „Mit dem Bundesehrenpreis stellen wir das ins Schaufenster.“