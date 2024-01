Es gibt Wein-Nachschub für die Antarktis-Forschungsstation „Neumayer III“. Die Kiste mit 70 Flaschen rheinhessischem und pfälzischem Wein, die am 6. Juli 2023 beim Speyerer Brezelfest feierlich zugenagelt und auf die Reise ans andere Ende der Welt geschickt wurde, ist angekommen. Das hat die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd) in Neustadt mitgeteilt.

Alljährlich spenden Rheinhessenwein e.V. und Pfalzwein e.V. die edlen Tropfen für das Wissenschafts-Team, das sich im ewigen Eis vor allem der Meteorologie, der Geophysik, der Luftchemie, dem Infraschall und der marinen Akustik widmen. Im jetzt herrschenden antarktischen Sommer befinden sich 50 Menschen in der Station. Geöffnet wird die Kiste aber erst zur Wintersonnenwende, also am 20. Juni diesen Jahres. Dann feiert die Stationsbesatzung, die zu diesem Zeitpunkt nur aus neun Personen besteht, dass die tiefste Polarnacht vorbei ist.

Die Kiste hat die Station per Motorschlitten erreicht, nachdem sie zuvor per Versorgungsschiff in die Antarktis gelangt ist. Fünf Monate zuvor war die Fracht im Rahmen eines öffentlichen Termins beim Speyerer Brezelfest im Beisein von SGD-Süd-Präsident Johannes Kopf, der Speyerer Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler, der Pfälzischen Weinkönigin Lea Baßler, der Rheinhessischen Weinkönigin Sarah Schneider und Brezelkönigin Anne-Susan Sperling.

Das Verschicken der Weinkiste aus der Pfalz an das Stationspersonal auf dem Ekström-Schelfeis hat Tradition. Die Station steht über ihren Namen mit der Pfalz in Verbindung: Georg von Neumayer, der Polarforscher und Geophysiker, nach dem die Station benannt ist, war Pfälzer. Er kam 1826 in Kirchheimbolanden zur Welt und hat lange in Neustadt gelebt.