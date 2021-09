In der Pfalz werden dringend Helferinnen und Helfer für die beginnende Weinlese gesucht. Viele Weingüter im Raum Neustadt stützen sich seit Jahren auf bewährte Teams und suchen zusätzliche Aushilfskräfte, um den Altersdurchschnitt wieder etwas anzuheben. Gerade junge Leute wären bei der Handlese in den Weinbergen gefragt, doch die Winzer haben den Eindruck, dass sie sich immer weniger für diese anstrengende Arbeit im Wingert interessieren. Saisonarbeitskräfte werden auch im Weinbau gebraucht. „Vier bis fünf Leute hätten wir für die Lese gerne noch zusätzlich“, sagt Sophie Christmann vom Weingut Christmann in Neustadt-Gimmeldingen. Ihrer Erfahrung nach sind Studenten für die Winzer schwer zu gewinnen, weil sie in den Semesterferien besser bezahlte Aushilfsjobs am Fließband in der Autoindustrie bevorzugen: „Dabei sind unsere 9,60 Euro Mindestlohn ja gar nicht so schlecht. Zudem gibt es überall noch ein gutes Mittagessen. Zum ausführlichen Artikel