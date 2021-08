Das verheerende Hochwasser in der Eifel vor gut drei Wochen hat in dem betroffenen Gebiet einen Großteil der Infrastruktur zerstört. Wasser, Abwasser, Strom und Gas fehlen vielfach, auch Kläranlagen liegen lahm. Pfälzer Energieversorger leisten Hilfe in der notleidenden Region. „Gegenwärtig sind zahlreiche Stadtwerke, kommunale Wasserversorger und Abwasserentsorger sowie Abfallentsorger sowohl aus der VKU-Landesgruppe Rheinland-Pfalz als auch aus ganz Deutschland mit Mitarbeitern, Fahrzeugen und Spezialmaschinen im Flutgebiet“, teilte eine Sprecherin des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU) in Mainz auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Aktuell seien es etwa 100 Beschäftigte von über 30 kommunalen Unternehmen. Der VKU habe vorab einen Mitgliederaufruf gestartet, der Landkreis Ahrweiler auch ein Hilfeersuchen an den VKU gestellt.

