Ein Westpfälzer hat sich aus dem Anruf einer Telefon-Betrügerin am Dienstag einen Spaß gemacht. Die Polizei berichtet: Der 69-Jährige aus Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) hatte die Masche seiner angeblichen Verwandten in Not gleich durchschaut, er bot ihr aber trotzdem 2000 Euro an. Und als sie ihn auch noch nach Goldbarren fragte, sagte er ihr, sie könne gern vorbeikommen. Darauf ging die Unbekannte dann aber doch nicht ein – der 69-Jährige hatte erwähnt, dass er auch die Polizei einladen würde ...