Bundeswehr kontrolliert US-Gefahrstofflager

Die Gefahrstofflager im US-Depot sind vor wenigen Monaten von der Bundeswehr überprüft, Mängel abgestellt worden. Ein Bild von der militärischen Einrichtung machte sich am Montag vor Ort auch der Petitionsausschuss des Bundestages. Zum Artikel

Wie die Landespflegekammer mit Beschwerden über Heime umgeht

Beschwerden über die Zustände in Altenheimen erreichen auch die Pflegekammer Rheinland-Pfalz immer wieder. Simone Schmidt sprach darüber mit der Vizepräsidentin der Kammer, Andrea Bergsträßer. Zum Artikel

Sprengung: „Verdächtige Funde“ waren selbst gebastelte Sprengkörper

Bei den „verdächtigen Gegenständen“, die am Samstagabend am Waldrand am Schlamberg gesprengt wurden, hat es sich um selbst gebastelte Sprengkörper gehandelt. Das haben Ermittlungen der Polizei ergeben. Zum Artikel

Sexuelle Handlungen an Messdienern: Nach Urteil gegen Ex-Pfarrer legt Verteidiger Revision ein

Nach dem Saarbrücker Urteil gegen einen früheren Pfarrer wegen sexueller Nötigung eines Messdieners hat dessen Verteidiger Revision eingelegt. Zum Artikel

Speyerer Top-Virologin zur Pandemie: „Corona war eine reale Gefahr“

Die Speyerer Virologin Isabella Eckerle stand während der Corona-Krise in der ersten Reihe der Pandemie-Bekämpfer. Mit Redakteur Martin Schmitt blickt sie auf drei Jahre Ausnahmezustand zurück. Zum Artikel

Landauer Ukrainehelfer in der Hölle von Bachmut

Nach mehreren Monaten ist der Landauer Ukrainehelfer Erik Schäfer ins Kriegsgebiet zurückgekehrt. Dabei kommt er dem Konflikt so nahe wie nie zuvor. Und hat zum ersten Mal ein unschönes Erlebnis mit dem ukrainischen Militär. Zum Artikel

Studie: Mehr Jugendliche in Rheinland-Pfalz ohne Schulabschluss

Zehntausende Jugendliche beenden Jahr für Jahr ihre Schulzeit, ohne zumindest einen Hauptschulabschluss in der Tasche zu haben. Eine Studie zeigt, dass sich in dem Bereich zuletzt wenig getan hat. Zum Artikel

Wie der neue Mainzer OB die Kita-Probleme lösen will

Im zweiten Anlauf hat der parteilose Nino Haase (39) am Sonntag die Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters in der Landeshauptstadt Mainz klar für sich entschieden. Was er nun vorhat. Zum Artikel

Eine Familienfeier eskaliert

Zwei leicht verletzte Personen sind die Bilanz einer Auseinandersetzung am Sonntagabend in der John-F.-Kennedy Straße in Hagenbach. Begonnen hatte alles mit einer Beschwerde wegen Lärms. Zum Artikel

Remondis-Lagerhalle in Flammen

Kurz vor 12 Uhr brach am Montag in einer Lagerhalle der Firma Remondis am Staffelberg bei Fehrbach ein Feuer aus. Einen Verdacht hinsichtlich der Ursache gibt es schon. Zum Artikel

Sieben teure Fehler bei der Steuererklärung

Wer schnell Geld vom Finanzamt zurückhaben will, sollte sich bald an seine Abrechnung setzen. Die Rückerstattungen können sich sehen lassen. Vergesslichkeit kann allerdings in manchen Fällen einige Tausend Euro kosten. Zum Artikel

Fahrrad-Rekord in Fernzügen

Mehr und mehr Menschen nehmen ihr Fahrrad im Fernzug mit. Die Voraussetzungen dafür haben sich gerade in der Rhein-Neckar-Region deutlich verbessert. Zum Artikel

Max Giesinger: „Als Straßenmusiker gelernt, dankbar zu sein“

Das neue Album „Vier“ ist für Max Giesinger wie ein Neuanfang. Über seine und die deutsche Musik allgemein hat der Songwriter vor seinem Konzert in Karlsruhe mit Christian Hanelt gesprochen. Zum Artikel