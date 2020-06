Die beliebten Sportshows „It’s Showtime“ in Rodalben und „Rendezvous der Besten“ in Ludwigshafen des Pfälzer Turnerbundes sind für dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt. „Schweren Herzens“, wie Präsident Walter Benz und Vizepräsidentin Inge Hollerith mitteilten. Ein Jahr also ohne bunte Shows mit viel Action, Akrobatik, Tanz, Rhythmischer Sportgymnastik, Turnen, Rope Skipping, Fitness, Twirling und vielem mehr.

Ein Jubiläum stand an

Heuer war dabei im Spätherbst etwas Besonderes geplant, wie der Turnerbund informierte: die Jubiläumsveranstaltungen 20 Jahre „It's Showtime“ und 20 Jahre „Rendezvous der Besten“. Die 100.000-Zuschauer-Marke – beinahe so viele kamen in den vergangenen zwei Jahrzehnten insgesamt – sollte geknackt werden. Aber noch sei es nicht möglich, den Trainingsbetrieb wie gewohnt wiederaufzunehmen, da strenge Hygiene- und Sicherheitsregeln beachtet werden müssen. Ein Training ohne Körperkontakt, Partnerteile und große Hebefiguren sei zum Beispiel nicht umsetzbar. Dazu komme noch, so der Verband weiter, dass viele Gruppen in Schulturnhallen trainieren und diese oft bis in den Herbst komplett gesperrt sind.