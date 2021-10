Jeweils zweite Plätze gab es für drei Pfälzer Starter beim „Two Vulcano Sprint“ in Süditalien, einem 1180 Kilometer langen, mit 24.000 Höhenmetern versehenen Ultraradrennen vom Ätna zum Vesuv. In der Einzelwertung beendete der Mutterstadter Christian Englert das Rennen nach 66 Stunden hinter Sieger Andrew Phillips auf dem Treppchen. „Ein Ergebnis, von dem ich angesichts des starken Teilnehmerfelds nicht zu träumen wagte“, sagte Englert. In der Paarwertung wurden Martin Waldenberger (Assenheim) und Christoph Fuhrbach (Neustadt) nach etwas über 87 Stunden ebenfalls Zweite.