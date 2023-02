50 Helfer des Technischen Hilfswerks (THW) sind nach dem schweren Erdbeben am Mittwochabend in der Türkei eingetroffen. Der Einsatz in der Provinz Hatay, bei dem auch Pfälzer dabei sind, sei sehr gut angelaufen, hat das THW am Freitag mitgeteilt. Eine Person konnte noch lebend geborgen werden. Die Schnell-Einsatz-Einheit Bergung Ausland des THW unterstützt mit ihrer Arbeit das ISAR-Germany-Team an dessen Einsatzstellen.

Er freue sich, dass die ehrenamtlichen Helfer einem unter den Trümmern begrabenen Menschen das Leben retten konnten, so THW-Präsident Gerd Friedsam. „Die Faustregel besagt, dass man 72 Stunden Zeit hat, Menschen nach einem Erdbeben zu befreien. Dass es auch nach Ablauf dieser Zeit zu solchen Rettungen kommt, gibt uns große Hoffnung.“ Den Angaben zufolge arbeiten die 50 Helfer rund um die Uhr im Schichtbetrieb, um weitere Menschen zu retten.

Auch erste Hilfsgüter aus THW-Beständen haben die Türkei erreicht. Drei weitere Flugzeuge der Bundeswehr seien am Freitagmorgen mit Stromerzeugern aus THW-Beständen gestartet. Das Material soll dem türkischen Zivilschutz übergeben werden. „Neben der Suche nach Verschütteten ist es wichtig, die Überlebenden im Blick zu haben. Sie müssen untergebracht und versorgt werden“, betont Friedsam, Sollte das Trinkwasser knapp werden, weil Rohrleitungen zerstört seien, könne das THW ebenfalls helfen.