Der Pfälzer Sprintstar Pascal Ackermann geht neben zahlreichen anderen deutschen Top-Radprofis am 1. Mai beim Traditionsrennen Eschborn-Frankfurt an den Start.

Der Kölner Klassikerspezialist Nils Politt zählt auch zum Aufgebot des UAE-Teams, ebenso wurden Maximilian Schachmann, John Degenkolb, der Minfelder Ackermann, Lennard Kämna und der deutsche Meister Georg Zimmermann von ihren Mannschaften nominiert. Zudem erhält das Team Unibet Rose Rockets eine Wildcard für das in diesem Jahr 211,4 Kilometer lange Rennen am 1. Mai. Bei der aus einem YouTube-Kanal entstandenen Equipe ist Marcel Kittel seit Beginn des Jahres Sprint-Trainer.

Ob der Radklassiker in diesem Jahr erneut im Sprint entschieden wird, ist fraglich. Mehr als 3300 Höhenmeter müssen bewältigt werden, die beiden Feldberg-Auffahrten erfolgen über die anspruchsvollere Südwestseite. „Der Radklassiker war bereits hart, jetzt erhöht die Strecke den Anspruch noch einmal deutlich. Wir sehen das auch an der Zusammenstellung der Teams: Es werden weniger Sprinter nominiert, dafür mehr bergfeste Klassikerfahrer“, sagte Rennchef Fabian Wegmann.

Ein neuer Anfang

Pascal Ackermann gewann den Klassiker 2019. Er seit diesem Jahr beim Team Jayco AlUla. „Ich bin dort der einzige echte Sprinter, und sie wollten mich gern haben“, sagte der 32-Jährige bei dem „Cyclingmagazine“ lachend über den Wechsel vom Team Israel-PremierTech. Sein Nahziel ist der Giro d’Italia.