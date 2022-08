„Du hoscht doch Spinnefiewer!“ ist nur einer von vielen Sprüchen, mit denen Pfälzer jemanden für verrückt erklären. Aber stecken wirklich Krabbelviecher mit erhöhter Temperatur hinter der Redensart? Fakt ist: Der Geisteszustand anderer Menschen ist ein wunderbares Gesprächsthema, und das Konzept ist immer dasselbe: Auf der einen Seite stehen der Sprecher oder die Sprecherin: nach eigenem Verständnis in bester geistiger Verfassung. Auf der anderen Seite stehen Rest der Welt oder zumindest nennenswerte Teile davon. Die haben dann „ein Rad ab“ oder „einen an der Waffel“, die haben „was on de Klatsche“, „en Knall“, „en Schuss“, „en Haschmich“, die „hänn se doch gebisse“ und denen „geht grad de Gaul durch“, die sind „nit ganz gebacke“, „nit ganz dicht“ oder „denne hot doch de Durchzuuch es gute G’scherr aus’m Schrank geblose“.

Und dann gibt es eben noch das „Spinnefiewer“ (wie in „Du hoscht doch Spinnefiewer, mein Freund!“). Der Spruch hat – ebenso wie das Wort „spinnen“ – ursprünglich nichts mit Spinnenviechern zu tun, sondern mit der Spinnerei am Webstuhl: mit feinen Fäden, die zu etwas Neuem zusammengewoben werden. So, wie auch (verrückte) neue Ideen entstehen.

