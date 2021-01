Kein Freitagabend in der ARD mehr mit Pfälzer Rieslingstimmung: Die verantwortliche Firma ARD Degeto hat nach vier Folgen kein weiteres Interesse mehr daran, die Reihe „Weingut Wader“ fortzusetzen. Die vor allem in Neustadt gedrehte Serie wird daher eingestellt.

„Wir sind momentan in der glücklichen Lage, viele Projekte und Angebote für den Sendeplatz am Freitag zu haben, so dass wir immer wieder auswählen müssen“, teilte Degeto-Sprecher Leo Boll auf Anfrage mit. Dabei spiele „die Akzeptanz“ beim Publikum eine Rolle. Offenbar waren die Quoten hier doch nicht hoch genug. „In diesem Fall war leider die Zuschauerresonanz nicht so, wie wir sie uns gewünscht hätten“, so der Sprecher.

Vor einem Jahr war noch von Fortsetzung die Rede

Die ersten beiden Teile der ARD-Familiensaga „Weingut Wader“ liefen im November 2018 im Ersten, ein Jahr später die beiden nächsten. Die Reihe handelte von der Pfälzer Winzerin Anne Wader (Henriette Richter-Röhl) und dem Erbstreit um den Betrieb nach dem Tod ihres Vaters. Hauptdrehort waren das Weingut Schäffer in Neustadt-Hambach und die Vinothek Isler in Neustadt-Diedesfeld.

2018 sahen bundesweit 4,02 und 4,47 Millionen Zuschauer in der ARD Teil eins und zwei des Familiendramas „Weingut Wader“. Im November 2019 schalteten 3,94 Millionen und 3,57 Millionen Zuschauer bei den Folgen drei und vier ein. Damit lag der Marktanteil an den beiden Freitagabenden bei 13,2 und 12,6 Prozent. „Das sind immer noch hervorragende Werte“, hatte im Dezember 2019 noch die Degeto-Sprecherin Kerstin Fuchs gesagt und Hoffnung gemacht: „Wir lieben hier alle ,Weingut Wader’, und es soll auf jeden Fall weitergehen.“