Der Schwerpunkt der Infektionen mit dem Coronavirus unter Schülern und Lehrern in Rheinland-Pfalz liegt derzeit auf Schulen in der Pfalz. Das geht aus den Infektionszahlen hervor, die die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier täglich veröffentlicht. Die Zahlen, die von den Schulen an die ADD gemeldet, aber nur nach Standorten aufgeschlüsselt veröffentlicht werden, zeigen für den 15. Dezember (Mittwoch) an der Spitze Ludwigshafen mit 399 (2,3 Fälle pro 1000 Einwohner) aktuellen Infektionsfällen an den Schulen der Stadt, gefolgt von dem Kreis Germersheim mit 269 Fällen (1,7) und dem Rhein-Pfalz-Kreis mit 267 Fällen (1,7). Dann folgt mit dem Kreis Neuwied, der 240 Fälle (1,3) hat, ein Landkreis außerhalb der Pfalz, und die Stadt Kaiserslautern mit 238 Fällen (2,4).

Die Zahlen spiegeln damit das Infektionsgeschehen für die Gesamtbevölkerung weitgehend wieder – auch hier liegt in der Pfalz derzeit der Schwerpunkt der Infektionen; die elf Städte und Landkreise mit der höchsten Inzidenz im Land liegen den aktuellen Zahlen des Landesuntersuchungsamts (LUA) zufolge am Donnerstag in der Pfalz. Ebenfalls mit der gesamten Entwicklung korrespondierend: Die Inzidenzen fallen – und entsprechend auch die Anzahl der an den Schulen bekannten Infektionsfälle. Stand Mittwoch waren 5673 Schüler und Lehrer im Land dem Wissen der ADD nach mit dem Coronavirus infiziert, 22.037 galten als Verdachtsfälle. Am 6. Dezember waren es noch 6729 nachgewiesene Fälle gewesen, die Kurve zeigt derzeit nach unten.

Wie viele Schüler und Lehrer über Weihnachten in Quarantäne sein werden, ist damit noch nicht wirklich abzusehen. Die derzeitige Regelung in Rheinland-Pfalz besagt, dass infizierte Schüler zuhause bleiben müssen. Ihre Kontaktpersonen – in der Regel die Mitschüler aus der Klasse – können weiter in die Schule gehen, müssen sich aber fünf Tage lang täglich testen. Das Gesundheitsamt kann bei besonderen Ausbrüchen – so der Wortlaut der Landesregierung – auch weitreichendere Maßnahmen verhängen, das heißt es könnte dann auch die näheren Sitznachbarn in Quarantäne müssen, aus der sie mit einem negativen PCR-Test und den erwähnten Schnelltests an den folgenden Tagen wieder herauskommen.