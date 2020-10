In Frankenthal wird ab Mitte November drei Männern und einer Frau der Prozess gemacht, weil sie mit dem Falsche-Polizisten-Trick Pfälzer Senioren um ihre Ersparnisse gebracht haben sollen. Die Angeklagten kommen aus Bremen und Essen, laut Staatsanwaltschaft tragen sie türkische Namen. In der Türkei verorten die Ermittler auch das Call-Center der Bande. Von dort aus riefen „Keiler“ demnach Menschen mit altmodischen Vornamen an, um sie vor Einbrechern zu warnen. Und in diesen Gesprächen wurden die Senioren dazu überredet, ihre Wertsachen angeblichen Polizisten zu übergeben.

Zweimal fünfstellige Beute gemacht

Einer 84-Jährigen aus Neustadt haben die Täter im Juni 2019 so etwa 15.000 Euro abgeknöpft, ein 80-Jähriger aus Speyer hat einige Wochen später 20.000 verloren. Die Angeklagten sollen die Beute bei den Opfern abgeholt haben. Wie Fahnder die Verdächtigen dann aufgespürt haben, will Hubert Ströber, der Chef der Frankenthaler Staatsanwaltschaft, nicht verraten. Er sagt: „Da wurden verdeckte Maßnahmen eingesetzt – und verdeckt heißen sie, weil sie möglichst nicht bekannt werden sollen.“

