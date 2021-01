Die Regionalzüge in der Pfalz fahren trotz des verschärften Lockdowns weiter nach dem regulären Fahrplan. Eine Reduzierung des Angebots ist nicht geplant. Das sagte ein Sprecher des für den regionalen Bahnverkehr in der Pfalz zuständigen Zweckverbands in Kaiserslautern. Einzige Ausnahme sei eine nächtliche S-Bahn zwischen Mannheim und Ludwigshafen. Auch der Dachverband der deutschen Nahverkehrsaufgabenträger BAG-SPNV stellte am Donnerstag klar, dass allenfalls einzelne reine Schülerverkehre während der Schließzeiten der Schulen und reine Freizeitverkehre wie beispielsweise Nacht-S-Bahnen an Wochenenden aufgrund der Ausgangsbeschränkungen entfallen. Durch eine Äußerung des Branchenverbands VDV war hier zeitweise ein anderer Eindruck entstanden. Auch beim Fernverkehr der Deutschen Bahn (DB) sind die Angebotsreduzierungen bisher deutlich geringer als während des Lockdowns im Frühjahr 2020. Die angekündigte Reduzierung des Sitzplatzangebots um 15 Prozent ergibt sich vor allem dadurch, dass Züge mit verringerter Kapazität fahren und weniger durch den Ausfall kompletter Züge. Auch die einzige Direktverbindung zwischen der Pfalz und Berlin, das Zugpaar ICE 836/935 von und nach Saarbrücken mit Halt in Homburg, Kaiserslautern und Neustadt fährt weiter nach dem regulären Fahrplan.