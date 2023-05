Mit ihrem Hit „Komet“ haben es Udo Lindenberg und Apache 207 zum zwölften Mal an die Spitze der deutschen Single-Charts geschafft. Damit landen der Panikrocker und der Rapper „den am häufigsten auf eins platzierten deutschsprachigen Song seit 33 Jahren“, wie GfK Entertainment am Freitag mitteilte. Zuletzt stand demnach Matthias Reims Ohrwurm „Verdammt – ich lieb' dich“ noch länger oben, und zwar insgesamt 16 Mal zwischen Mai und September 1990.

Apache 207 startet zudem mit seinem neuen Song „Neunzig“ direkt auf Platz zwei der Charts. Miley Cyrus folgt mit „Flowers“ als Dritte. Kurz nach dem Saisonstart am Ballermann auf Mallorca wartet die Single-Hitliste bereits mit etlichen einschlägigen Titeln auf. Am besten platziert ist „Bumsbar“ von Ikke Hüftgold, Schürze & DJ Robin auf Rang elf.

In den Album-Charts feiern laut GfK Entertainment die beiden prominentesten 187 Strassenbande-Mitglieder einen ungefährdeten Sieg: „High & hungrig 3“ ist die siebte Nummer-eins-Platte für Gzuz und das neunte Nummer-eins-Album für Bonez MC. Wincent Weiss debütiert mit „Irgendwo Ankommen“ auf der Zwei. Die Wiederveröffentlichung von „13“ bringt Die Ärzte auf den dritten Platz. Die Spitzengruppe wird komplettiert von Metallica („72 Seasons“, vier) und VNV Nation („Electric Sun“, fünf).