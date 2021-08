Für Einsätze im Zusammenhang mit der Ahrtal-Flut haben die beiden Pfälzer Polizeipräsidien in Ludwigshafen und Kaiserslautern nach Angaben ihrer Sprecher bislang rund 900 „Kräfte“ abgestellt – etwa 500 kommen aus der Vorder- und Südpfalz, 400 weitere aus der Westpfalz. Als „Kraft“ gilt dabei, wer einen Arbeitstag lang dafür gebunden war. Wenn einzelne Beamten mehrfach Flut-Dienst geschoben haben, werden sie jeweils wieder neu mitgezählt. Die Kopf-Anzahl kann also niedriger sein, wird von der Polizei aber nicht extra ausgewiesen. Besonderes groß war der Bedarf unmittelbar nach der Flut. Seit Anfang August, sagt ein Sprecher des Ludwigshafener Präsidiums, fordert das für die Krisenregion zuständige Polizeipräsidium in Koblenz nach und nach weniger Helfer an. Trotzdem werden immer noch einzelne Beamte aus der Pfalz benötigt.

Für welche Aufgaben sie gebraucht wurden und werden, steht hier.