Gerade erst hat der Landesrechnungshof Chaos in Asservatenkammern der Polizei bemängelt, nun kommt heraus: Aus einem Ermittler-Tresor in Kaiserslautern sind gut 4000 beschlagnahmte Euro verschwunden. Das Innenministerium sagt, wie so etwas künftig verhindert werden soll. Und die Staatsanwaltschaft erläutert, wie der mutmaßliche Diebstahl aufflog. Mehr dazu steht im ausführlichen Bericht.