Die katholische Kirche muss sich verändern, sonst stirbt sie aus wie einst die Dinosaurier, sagt Carsten Leinhäuser. Der Pfarrer aus Winnweiler im Donnersbergkreis, der trotz des Verbots aus dem Vatikan homosexuelle Paare segnet, wünscht sich eine moderne katholische Kirche, die mit der Zeit geht. Dafür muss sie nach seinem Verständnis ihre Moralvorstellungen, insbesondere die Sexualmoral, auf den Prüfstand stellen. Und er fordert seine Kirche auf: „Hört auf, in die Schlafzimmer hineinzuschauen.“ Veränderungen verlangt er auch beim Pflichtzölibat und beim Umgang mit Frauen in der Kirche. Niedergeschrieben hat er dies in seinem neuen Buch „Die Dinos dachten auch, sie hätten noch Zeit – die Kirche muss sich endlich ändern“ .

