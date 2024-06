Ein Traum geht in Erfüllung: Pascal Ackermann steht im achtköpfigen Aufgebot des Profiradsport-Rennstalls Israel-Premier Tech für die Tour de France.

Für den Radprofi aus Minfeld wird nach den Teilnahmen beim Giro d’Italia und bei der Vuelta Espana mit insgesamt fünf Etappensiegen nun das Triple wahr. Die Tour de France beginnt am 29. Juni mit der schweren Etappe von Florenz nach Rimini (206 km) und endet am 21. Juli mit dem Einzelzeitfahren von Monaco nach Nizza. Der 30 Jahre alte Südpfälzer sagte zu seiner erwarteten Nominierung: „Ich gehe dahin und will meine Etappe gewinnen. Ich freue mich riesig, alles andere wäre gelogen.“

Am Samstag reist er von Bregenz nach Bad Dürrheim zu den deutschen Straßenmeisterschaften am Sonntag an, am Mittwoch geht’s nach Florenz. Ackermann musste vor 16 Tagen einen Schreckmoment überstehen, als er in einen Trainingssturz verwickelt war. In seinem Team stehen in Derek Gee (26) und Stephen Williams (28), dem Sieger des Fleche Wallone, zwei weitere ambitionierte Tour-Debütanten: „Wir sind stark, wir werden nur auf Etappensiege fahren, sind recht flexibel im Tagesgeschehen“, blickt Ackermann voraus.