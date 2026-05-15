Arbeiten lohnt sich nicht, sagt ein Paar aus Pirmasens. RTL II zeigt jetzt, wie es sich Geld besorgt – und wie ein Prozess vor dem Amtsgericht verlaufen ist.

Mit großer Euphorie ist die AOK-Belegschaft in ihr neues Domizil am Höfle-Eck in Pirmasens umgezogen. Die alte Geschäftsstelle ist leer. Was die Mitarbeiter am neuen Standort begeistert.

Ein Campinggelände soll in der Heilsbach entstehen. Im Biergarten können Gäste schon in der Sonne sitzen. Und das sind nicht die einzigen Neuerungen.

Vor Gericht

Trägt eine 62-jährige Mazdafahrerin Mitschuld am Tod zweier Menschen, die bei einem Unfall am Braunsberg 2023 ums Leben kamen? Nein, sagt die Staatsanwaltschaft.



Das Schöffengericht Pirmasens hat einen Bademeister eines Freizeitbades in der Südwestpfalz vom Vorwurf, zwei junge Frauen im Anschluss an eine Saunanacht vergewaltigt zu haben, freigesprochen.



Im September hat es auf der Contwiger Kerwe eine Schlägerei gegeben. Zwei Männer erlitten Platzwunden, einer eine gebrochene Nase. Ein 22-Jähriger steht jetzt vor Gericht.



Früher war Rodalben von der Schuhindustrie geprägt. Heute ist der 80-jährige Johannes Wagner der einzige Schuhmacher, der noch arbeitet. Zumindest stundenweise.

81 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat eine Delegation aus der Südwestpfalz auf einem Soldatenfriedhof in der Normandie einen Kranz niedergelegt. „Ich hatt’ einen Kameraden“, spielte der Waldfischer Bertrand Favray auf der Trompete.

Nach dem Schimmelbefall in der protestantischen Kita Vogelnest in Niederauerbach will Silke Gundacker, Dekanin des Kirchenbezirks Zweibrücken, die Kommunikation mit allen Kita-Eltern ihres Zuständigkeitsbereichs verbessern. Sie lädt für den 21. Mai ein.

Der nächste Schritt für die Verlegung des Pirmasenser Stadtarchivs in die Messe ist gemacht: Für Umbau und Umzug dürfen Aufträge für 1,15 Millionen Euro vergeben werden.

Peter Diehl und Michael Schon haben Jahrzehnte ihres Arbeitslebens im Evangelischen Krankenhaus verbracht. Einmal reiste die Krankenhaus-Truppe sogar in die Stadt der Liebe.

Der Bildhauer Stefan Rinck schafft tonnenschwere Chimären mit federleichtem Humor. Sein Weg führt von Zweibrücken in die großen Häuser der Kunst.

Meinung

Die Flüchtlingshäuser auf dem Zweibrücker Flugplatz verschlingen Millionen. Das wäre vermeidbar gewesen. Dafür hätten die Verantwortlichen aber den Mut haben müssen, Fehler einzugestehen, meint Thomas Büffel.



Wer nicht mehr saufen kann wie früher, wird zum exzessiven Kaffeekocher mit Missionseifer. So lautet zumindest die noch nicht verifizierte Theorie unserer Autorin Sigrid Sebald.



Aufgespießt von Andreas Danner: Nicht alles im Bereich der B10 bei Hauenstein geht so schnell wie der Bau des McDonald’s-Restaurants. Womöglich gibt’s schon Burger während die Felsnase noch steht.



Heiße Rhythmen und Partystimmung auf dem Krekeler-Platz und eine Messe in der Festhalle: Das verspricht das Sommerintermezzo in Pirmasens.