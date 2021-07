Drei deutsche Sportlerinnen wollen vor ihrem Start bei den Olympischen Spielen mit Aktfotos im „Playboy“ nach eigenen Angaben eine Botschaft senden.

Eine von ihnen ist die Pfälzer Leichtathletin Lisa Ryzih (32), amtierende deutsche Hallenmeisterin im Stabhochsprung, die ab dem 23. Juli in Tokio um olympisches Gold kämpfen will. Es sei schon immer ihr Wunsch gewesen, eines Tages „mit dem Playboy zusammenzuarbeiten“, sagte Ryzih am Mittwoch der Bild. Der Zeitpunkt kurz vor Beginn der Olympischen Sommerspiele sei der richtige Moment für die Playboy-Bilder, mit denen die Leichtathletin des ABC Ludwigshafen nach eigenen Angaben auch auf ihre Sportart aufmerksam machen will. Im Februar hatte Ryzih zum zehnten Mal den Titel als Deutsche Meisterin im Stabhochsprung geholt.

Neben Ryzih haben auch Degenfechterin Alexandra Ndolo (34) und Schwimmerin Marie Pietruschka (26) für die August-Ausgabe des Playboy blank gezogen. „Ich will zeigen, dass Frauen sowohl schön als auch intelligent sein können“, sagte Degenfechterin Alexandra Ndolo dem Magazin. „Dass Frauen eine klare, starke Meinung zu etwas haben und sich trotzdem sinnlich zeigen können.“ Mit den Bildern wolle Ndolo „Menschen aus ihrem Schubladendenken herausholen“ und „besonders Mädchen ermutigen“.

Pietruschka sagte: „Ich war in der Vergangenheit unsicher und mit den Proportionen meines Körpers unzufrieden. Heute habe ich diese Zweifel überwunden.“