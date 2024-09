Bevor Niklas Märkl im Oktober seine intensive Saison für das niederländische Team DSM-Firmenich PostNL in Malaysia und China beendet, wird er das Nationaltrikot überstreifen: Der 25 Jahre alte Radprofi aus Queidersbach ist einer von acht Deutschen bei den Straßenrad-Europameisterschaften in Belgien. Was er vor dem Start zur letzten Etappe der Deutschland-Tour 2024 in Annweiler von Bundestrainer André Greipel erfuhr, ist seit Dienstag offiziell.

Das EM-Rennen wird am 15. September (12.30 Uhr) in Heusden-Zolder gestartet, geht über 222,8 Kilometer und endet in Hasselt. „Der Parcours spielt mir in die Karten. Ich schätze ihn ein wie die Deutschland-Tour-Etappen mit Klassiker-Profil. Er ist kein reiner Sprinterkurs, aber auch keiner für den exzellenten Bergfahrer. Vielleicht kommt eine kleinere Gruppe an. Ich schiele darauf. Ich habe in diesem Jahr ganz gut gezeigt, dass mir diese Rennen liegen“, sagte Märkl, der seine Zufriedenheit nicht verhehlt: „Jeder Einsatz, bei dem du den Adler auf der Brust hast, macht dich stolz. Das ist ähnlich besonders wie vor heimischen Publikum zu fahren, das ja auch etwas anderes ist als das normale Tagesgeschäft.“

Außerdem wurden für die Rennen der Juniorinnen und Junioren aus der Pfalz Messane Bräutigam (RSV Rheinzabern), Joelle Messemer, Magdalena Leis und Louis Grupp (alle RSC Linden) nominiert. In der U23 startet Hannah Kunz aus Baumholder.