Das war das Ausrufezeichen in Richtung der Olympischen Spiele in Paris: Luca Spiegel (Bahnradteam Rheinland-Pfalz/RV Offenbach) hat sich bei den Bahnrad-Europameisterschaften der U 23 in Cottbus souverän die Goldmedaille im Sprint geholt und reist jetzt mit zusätzlichem Selbstvertrauen in die französische Hauptstadt. Der 20 Jahre alte Schützling von Trainer Frank Ziegler (Otterbach) ließ in zwei Läufen im EM-Finale dem Briten Hayden Norris keine Chance. Der Südpfälzer nahm sogar noch kurz vor dem Zielstrich bei mehr als 68 Kilometern pro Stunde seine rechte Hand vom Lenker und streckte sie vor Freude in die Höhe. Für die beiden Ehrenrunde schnappte er sich eine Deutschland-Fahne. Seine erste Einzelmedaille ist direkt die goldene. Bereits im Halbfinale ließ Spiegel, der auch in der Qualifikation in 9,731 Sekunden die schnellste Zeit schaffte, dem Belgier Runar De Schrijvers in zwei Läufen keine Chance.