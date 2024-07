An rheinland-pfälzischen Schulen wird doppelt so häufig geprügelt und bedroht wie noch vor fünf Jahren. Die sogenannten Rohheitsdelikte, wie Körperverletzung und Bedrohungen, haben sich an Schulen laut Polizeilicher Kriminalstatistik (PKS) seit dem Jahr 2018 von 775 auf 1317 im Jahr 2023 nahezu verdoppelt. Das geht aus einer Großen Anfrage der AfD-Landtagsfraktion an das rheinland-pfälzische Innenministerium hervor. Die Dunkelziffer könnte deutlich höher sein. Die Zustände in manchen Einrichtungen sind mitunter dramatisch: Zertrümmerte Toiletten, Polizeieinsätze – manchmal gleich zweimal am Tag – und sogar ein Schüler, der gemeinsam mit seinem Vater einen Lehrer verprügelt. So schildert es ein Lehrer, der an einer Pfälzer Realschule Plus unterrichtet.

Mehr zur eskalierenden Gewalt an rheinland-pfälzischen Schulen und den dahinterliegenden Problemen lesen Sie hier.